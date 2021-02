Alphège Tremblay



À Saint-Eustache, le 18 février 2021, est décédé paisiblement Alphège (aussi connu sous Elphège) Tremblay, accompagné dans ses derniers moments de son fils Marc.Alphège était pour sa famille et particulièrement ses fils, Marc et Dany (décédé en 2020) et ses trois petits-fils, Philippe, Louis-Félix et Laurent un héros, une légende... Ce n'est pas donné à tous d'être dans la lignée d'un bonhomme né à Sainte-Monique du Lac-St-Jean, près de Péribonka, au début du siècle dernier, dans des conditions qui aujourd'hui sont inimaginables, qui aura été cultivateur, bûcheron, menuisier sur les grands chantiers de la Côte-Nord, mécanicien et tant d'autres choses pour avancer dans la vie et offrir à sa famille toutes les opportunités que lui n'aura pas eues...On le sait, on ne juge pas un homme en regardant là où il s'est rendu dans la vie mais plutôt au chemin qu'il a parcouru. Tous ne commencent pas leur vie au même endroit, dans les mêmes conditions, certains doivent partir de plus loin, se battre plus fort pour arriver là où ils le veulent. Alphège, à ce chapitre aura su rendre sa famille, fière et pleine d'admiration. Elle lui sera pour toujours reconnaissante pour les valeurs qu'il a su inculquer par l'exemple.Il aura été de cette génération de québécois humbles mais résolus et déterminés à qui l'on doit beaucoup. De cette génération qui a sorti le Québec de la noirceur et a permis son affirmation nationale. On l'aura compris, Alphège était un fier québécois.Alphège laisse dans le deuil, sa conjointe Suzanne Croisetière, son fils Marc (Julie), ses petits-fils: Philippe, Louis-Félix (Béatrice) et Laurent (Sofia); les enfants de sa conjointe: Michel (Chantal) et Josée (Claude) et les petits-enfants de celle-ci, Patrice, Pierre-Olivier et Stéphanie. Issu d'une fratrie de 14 enfants, Alphège laisse aussi dans le deuil de nombreux frères et sœurs, neveux, nièces et amis ainsi que la mère de ses fils, Andrée Gagné. Alphège a exprimé le désir d'être inhumé au cimetière de la paroisse de St-Ambroise de la Jeune Lorette où reposent son père et d'autres membres aimés de la famille. Il a surtout voulu y rejoindre son fils Dany décédé en juin dernier.La famille tient à remercier particulièrement le Dr Wiam Akanour et le personnel de l'hôpital de St-Eustache qui ont fait preuve d'un professionnalisme exemplaire et surtout d'une très grande empathie dans les soins prodigués à Alphège dans les dernières semaines ayant précédé son décès. Celui-ci a d'ailleurs pu être entouré depuis toujours par son médecin de famille et ami de celle-ci, le Dr Claude Archambault et sa collaboratrice Luce Dicaire et un merci particulier leur est adressé.