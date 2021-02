La grande région de Québec enregistre 34 cas

Les jours se suivent et se ressemblent de plus en plus dans la grande région de Québec. Une vingtaine de cas sur la Rive-Nord, moins de 10 sur la Rive-Sud et des hospitalisations toujours stables ont été enregistrés mercredi.

La Capitale-Nationale a enregistré mercredi 27 nouvelles infections de COVID-19, avec aucun nouveau décès supplémentaire.

Dans les centres désignés de la région de Québec, 33 personnes sont toujours hospitalisées, dont 7 aux soins intensifs.

En Chaudière-Appalaches, sept nouveaux cas ont été recensés, avec un nouveau décès. Dix personnes se trouvent actuellement sur l’unité COVID-19 de l’Hôtel-Dieu de Lévis, une hausse d’un patient en 24 heures. Deux personnes se trouvent toujours aux soins intensifs de l’établissement.

806 nouveaux cas au Québec

À l’échelle provinciale, ce sont 806 cas qui ont été déclarés mercredi, avec l’ajout de 17 décès au bilan cumulatif, qui s’élève désormais à 10 346.

La forte majorité des cas est concentrée dans la grande région de Montréal et les environs. Quatre-vingt-six pour cent des nouvelles infections diagnostiquées mercredi l’ont été dans les régions de Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie.

Début de la prise de rendez-vous

La prise de rendez-vous pour la vaccination des personnes de 85 ans et plus débute ce matin sur le web et par téléphone. Dans la Capitale-Nationale, ce sont les gens de plus de 80 ans qui pourront prendre leur rendez-vous.

À Québec, près de 40 000 doses du vaccin ont été administrées jusqu’à maintenant, tandis que 16 000 l’ont été en Chaudière-Appalaches. Les deux régions seront en mesure de débuter la prochaine phase dès le 8 mars prochain.