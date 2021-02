L'adolescent autiste qui a tué sa mère reconnu criminellement responsable

L’adolescent autiste qui, en février 2019, a tué sa mère dans un appartement de Limoilou après lui avoir assené de multiples coups de couteau, vient d’être déclaré criminellement responsable par la juge Fannie Côtes, en Chambre de la jeunesse.

Dans sa décision, la juge a mentionné que l’ensemble de la preuve permettait de conclure qu’au moment précis de l’agression, Jérémy (prénom fictif) était capable de juger de la nature de l’acte commis.

Elle a également noté qu’au moment de commettre son crime, le jeune homme possédait «certaines connaissances», sachant notamment qu’en «donnant un coup de couteau, on pouvait blesser et faire pisser le sang».

La juge a par ailleurs souligné que, vu leur nature et leur nombre, les coups avaient été portés «avec force et acharnement» et de façon «délibérée» par l'adolescent.

Poignardée

Rappelons que, le jour du drame, la mère de famille était allée chercher son fils, qui habitait depuis quelques années dans une résidence à assistance continue (RAC), un milieu résidentiel qui accueille les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Au cours de la soirée, à la suite d’un désaccord, la mère de l’adolescent lui a pris son iPod. Fâché, le jeune autiste a alors frappé sa mère «jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’énergie» et est ensuite allé chercher «un gros couteau à steak» pour la poignarder.

Dans le cadre du procès, qui s’est déroulé en novembre dernier, l’ensemble des gestes reprochés au jeune homme était admis par la défense. Par contre, le poursuivant, Me Hugo Breton, et l’avocat de l’adolescent, Me Pascal Defoy, avaient soumis au tribunal des rapports d’experts qui divergeaient d’opinion.

Bataille d’experts

Selon le psychiatre Frédéric Charland, expert de la défense, l’adolescent ne pouvait être tenu responsable de ses gestes, son âge mental étant comparable à celui d’un enfant de 9 ou 10 ans à cause d'une déficience diagnostiquée. Cependant l'analyse du psychiatre Louis Morissette, expert de la poursuite, était totalement différente.

Ce dernier estimait plutôt que, s’il y avait présence de «déficience légère» chez l’accusé, cet état n’était pas en cause dans les gestes commis.

«Depuis son plus jeune âge, il a développé sa technique. S’il crie, frappe ou dérange assez, il obtient ce qu’il veut», avait-il témoigné.

