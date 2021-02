Laurent Ciman de retour dans le giron du CF Montréal

Le CF Montréal a embauché son ancien défenseur Laurent Ciman à titre d’entraîneur-adjoint de la première équipe, a-t-il annoncé mercredi.

L’homme de 35 ans a disputé six saisons en Major League Soccer pour un total de 136 matchs de saison régulière, dont 126 titularisations, et 11 361 minutes de jeu, obtenant aussi cinq buts et quatre mentions d’aide. Il a joué trois ans à Montréal, de 2015 à 2017, avant d’évoluer avec le Los Angeles en 2018. Le Belge a porté les couleurs du Toronto FC lors des deux dernières campagnes.

«Je suis très content d’être de retour à la maison, a mentionné Ciman par voie de communiqué. C’était mon souhait depuis longtemps et j’ai cette grande opportunité pour moi et ma famille. Je veux maintenant apporter ma pierre à l’édifice.»

«Nous sommes très heureux que Laurent se joigne au personnel d’entraîneurs et qu’il soit de retour avec l’organisation, a ajouté le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. C’est une association logique et souhaitable, sachant l’attachement que Laurent a toujours eu pour ce club et cette ville. Nous pourrons compter sur son expérience après une belle carrière en Europe, en MLS et sur la scène internationale.»

Quelques jours auparavant, la formation montréalaise avait confirmé le départ de l’instructeur adjoint Patrice Bernier, qui travaillera comme analyste pour la chaîne TVA Sports.