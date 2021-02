Les conservateurs réclament la suspension de la quarantaine à l'hôtel

Le Parti conservateur du Canada (PCC) a réclamé, mercredi soir, que le gouvernement Trudeau suspende temporairement l'obligation pour les voyageurs de faire une quarantaine à l'hôtel, dans la foulée de deux troublantes histoires d'agression sexuelle.

Mercredi matin, La Presse a révélé qu'un homme a été formellement accusé d'avoir agressé une jeune femme de 24 ans à l'hôtel Sheraton de Dorval, près de l'aéroport Montréal-Trudeau, où tous les deux étaient en quarantaine obligatoire.

De plus, la police régionale d'Halton, en Ontario, a révélé mercredi avoir arrêté et accusé d'agression sexuelle et de tentative d'extorsion un agent de quarantaine provenant d'une firme de sécurité privée qui aurait cherché à voler une femme et à l'agresser sexuellement alors qu'il devait vérifier si elle respectait sa quarantaine à domicile.

«Nous sommes profondément choqués par les rapports de violence sexuelle se produisant pendant les quarantaines imposées par le gouvernement fédéral par ceux qui sont censés protéger la santé publique», a réagi le parti conservateur en soirée, en jugeant que le gouvernement «a le devoir de protéger tous ceux qui se trouvent dans ses installations de quarantaine et ceux qui tentent de suivre les réglementations fédérales lorsqu’ils sont chez eux».

Le PCC demande donc que le fédéral suspende l'obligation pour les voyageurs qui arrivent au pays en avion de demeurer à l'hôtel, le temps de mettre en place des mécanismes de sécurité plus poussés. Dans le même ordre d'idée, l'opposition officielle exige un meilleur tri des agents de sécurité chargés de surveiller les gens en quarantaine à domicile.

«Le moins que les Canadiens puissent espérer est d’être en sécurité, en particulier en présence de représentants fédéraux et lorsqu’ils se trouvent dans des installations fédérales. Ces violations sont inadmissibles», se sont insurgés des représentants du parti, dont le lieutenant politique conservateur pour le Québec, Richard Martel, par communiqué.