Les maisons de soins palliatifs ont besoin d’aide

La pandémie de COVID-19 place les maisons de soins palliatifs dans une position difficile.

• À lire aussi: Mario Dumont critique les employés de CHSLD qui ne veulent pas se faire vacciner

La majorité de leurs bénévoles sont des retraités et des personnes de 65 ans et plus qui, en raison des restrictions sanitaires, ne peuvent plus accomplir leurs tâches.

«Les bénévoles, c’est-ce qui nous permet de pouvoir, notamment, recevoir tous nos patients gratuitement», a expliqué Marie-Julie Tschiember, présidente de la Fondation René-Verrier à Drummondville et présidente de l’Association des maisons de soins palliatifs du Québec, en entrevue à QUB radio.

Comme le veut le dicton, un malheur n’arrive jamais seul. C'est le cas pour les maisons de soins palliatifs, qui doivent également composer avec une pénurie de personnel, notamment en ce qui concerne les infirmières et les préposés aux bénéficiaires.