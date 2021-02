Nomination de Ducharme: Joël Bouchard n’est pas jaloux

Dans son rôle d’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard s’est dit heureux du sort de ses amis Dominique Ducharme et Alex Burrows tout en mettant de l’avant la charge de travail que ce jeu de chaise musicale engendrera au sein du club-école.

Ayant travaillé avec Ducharme à plusieurs reprises, avec le Junior de Montréal ou avec Équipe Canada junior, Bouchard a indiqué qu’il était content de voir son ami obtenir cette chance de se faire valoir dans la Ligue nationale de hockey (LNH) derrière le banc du Canadien de Montréal.

Lorsque questionné à propos du fait qu’il n’a pas été l’heureux élu pour remplacer Claude Julien, il a réitéré son bonheur de voir Ducharme hériter du poste tout en indiquant qu’il n’était pas affecté par la situation.

«Ce n’est pas à propos de moi, a-t-il dit en vidéoconférence après la défaite de 4 à 2 du Rocket contre le Moose du Manitoba, mercredi. C’est Dom l’entraîneur-chef. Marc [Bergevin] a un travail à faire. C’est lui le directeur général. C’est lui qui y va avec ce qu’il pense. Je n’ai pas été élevé dans la jalousie. Pour moi, je ne peux pas être plus content que ce soit quelqu’un comme Dominique.»

«Ça n’affecte pas ma confiance comme homme de hockey. Je n’ai pas d’insécurité. Je suis très bien dans mes souliers tous les matins et je ne me remets pas en question. C’est hors de mon contrôle. Je ne peux rien faire à propos de ça.

Surcharge

Toutefois, le départ de Burrows, qui l’appuyait avec le Rocket et qui sera maintenant l’adjoint de Ducharme, pourrait lui causer des maux de tête à court terme. En effet, ils ne sont plus que deux entraîneurs à temps plein avec le Rocket, et Francis Bouillon, qui est entraîneur au développement des joueurs, n’est pas pressenti pour remplacer Burrows.

«On perd Alex ici, on avait une super belle chimie, donc ça change un peu la dynamique, a-t-il avoué. Pour nous, c’est beaucoup de travail quand tu tombes à deux entraîneurs. Une chance que j’ai Daniel Jacob, que les gens connaissent peut-être moins, mais c’est un homme de hockey. S’il n’était pas là, à 34 joueurs... On a besoin de lui.»

«On a Francis Bouillon qui nous donne un coup de main. Mais c’est clair qu’il ne sera pas assistant cette année. Ce n’est pas parce qu’on ne l’aime pas ou qu’il ne nous aime pas, mais ce n’est pas dans sa charge de travail. [Être assistant], c’est beaucoup, beaucoup de travail.»

À court terme, Bouchard n’apportera pas de changement à son équipe. Mais après la série actuelle contre le Moose, l’équipe profitera d’une pause où une période de réflexion sera de mise.

«On va regarder les options, parce que c’est beaucoup de travail, même dans une saison normale. On va rester dans cette situation pour les deux prochains matchs [contre le Moose vendredi et samedi], mais après, on est [huit] jours sans match, alors on va prendre un pas de recul. On va voir ce qu’on peut faire.»