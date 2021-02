Un spectacle spectral pour Klô Pelgag

Klô Pelgag espère depuis presque un an pouvoir partir en tournée avec son nouvel album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Puisque le confinement des salles de spectacles se poursuit, l’auteure-compositrice interprète proposera en avril un spectacle virtuel concept : Notre-Dame-des-Sept-Douleur le spectacle spectral.

• À lire aussi: Klô Pelgag dans Snowpiercer

Fidèle à son habitude, la musicienne décrit ce nouveau projet comme « un concert virtuel à mi-chemin entre un sandwich aux œufs et le bogue de l’an 3000 ».

Le concert sera réalisé par Laurence « Baz » Morais et s’articulera autour des pièces de l’album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, acclamé par la critique l’an dernier.

Dans un communiqué, on mentionne que le spectacle spectral « est une surprise à grand déploiement, une fête d’anniversaire sans égal et la mise en abîme d’une liste de rêves à biffer ».

« Klô Pelgag sera mise en danger et accompagnera les téléspectateurs dans un univers ponctué d’effets spéciaux et d’expériences bizarroïdes, poursuit-on. Défiant les éléments pour présenter une captation immersive, elle sera accompagnée d’une quinzaine de musiciens, qui ensemble formeront le collectif Les grands-mères à broil, ainsi que de plusieurs spectateurs-techniciens. Un voyage hors du temps et sans compromis. »