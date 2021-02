Une lente ascension pour Dominique Ducharme

Dominique Ducharme n’a assurément pas brûlé d’étapes avant d’accéder à la LNH. Des rangs universitaires canadiens à la LHJMQ, en passant par le junior AAA, le nouvel entraîneur-chef par intérim du Canadien a fait ses classes avant d’obtenir le poste dont rêvent tous les entraîneurs québécois. Retour sur le parcours du nouveau pilote du CH.

« Je suis fier d’être ici. Ç’a été un long chemin pour m’y rendre et je n’ai pas pris l’autoroute, mais plutôt la route secondaire, et ça me rend fier. Ça m’a fait grandir en tant qu’entraîneur et maintenant je suis prêt pour le défi », a mentionné Ducharme lors de son point de presse d’hier.

La carrière d’entraîneur du natif de Joliette a débuté à l’âge de 28 ans, en 2002-2003, au terme d’une carrière de joueur qui lui aura fait traîner son baluchon entre la Ligue East Coast, aujourd’hui Premier AA Hockey League, la Ligue américaine et la France.

Photo d’archives

L’ancien attaquant a débuté dans un rôle d’adjoint avec les Patriotes de l’UQTR, avant de prendre les rênes de l’Action de Joliette au niveau junior AAA pendant quatre saisons. En 2007-2008, Ducharme a rejoint Pascal Vincent et Joël Bouchard parmi le personnel d’entraîneurs du Junior de Montréal dans la LHJMQ et c’est à ce moment qu’on commence à parler de lui comme d’une vedette montante du circuit. En 2011, les Mooseheads de Halifax font de lui leur nouvel entraîneur-chef.

Le passage de Ducharme à Halifax sera couronné de succès : la conquête de la coupe du Président, puis de la coupe Memorial, lors de la saison 2012-2013, puis le titre d’entraîneur de l’année au Canada los de la même année. En 2016, après cinq saisons en Nouvelle-Écosse, il démissionne de son poste afin de se rapprocher de sa famille, toujours à Joliette. Alors que les rumeurs l’envoient avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, ce sont plutôt les Voltigeurs de Drummondville qui l’embauchent quelques semaines plus tard. Il y passera les deux saisons suivantes, en plus d’occuper le rôle d’entraîneur-chef d’Équipe Canada junior en 2017 et 2018, remportant l’or à sa deuxième présence.

Entraîneur fort convoité au terme de la saison 2017-2018, il accepte le poste d’adjoint à Claude Julien avec le Canadien de Montréal.

Photo d’archives

STRUCTURÉ ET MÉTHODIQUE

Sur le plan professionnel, peu de gens ont été des témoins plus privilégiés de l’ascension de l’homme de hockey de 47 ans que Steve Hartley.

Ce dernier a été l’adjoint de Ducharme dès la première heure avec les Mooseheads de Halifax jusqu’à la fin de la saison 2014, puis l’a retrouvé avec les Voltigeurs de Drummondville de 2016 à 2018, après quoi il lui a succédé derrière le banc de l’équipe.

Au-delà du hockey, les deux hommes ont développé une grande amitié et Ducharme a même eu l’honneur d’être nommé parrain du premier enfant de la famille Hartley.

« J’ai eu des frissons quand j’ai appris la nouvelle, a mentionné Hartley mercredi. Le Canadien de Montréal fait partie des grandes organisations du sport comme les Yankees de New York ou les Red Sox de Boston. Dominique n’a pas brûlé d’étapes pour se rendre là et c’était la suite logique pour lui. »

Marc Bergevin, mercredi, a martelé l’importance d’une nouvelle voix dans le vestiaire du Canadien. Ça tombe bien puisque la plus grande force de Ducharme derrière le banc, selon Hartley, c’est la communication.

« C’est un gars structuré et tellement méthodique. Tout ce qu’il fait est calculé et quand il communique avec des joueurs, que ce soit individuellement ou collectivement, il le fait avec précision. Avec lui, c’est noir ou blanc : il n’y a pas de zone grise. Ses attentes sont claires et formulées dans un but précis. »

Photo d’archives

SORTIE CONTRE LA SUÈDE

Cette personnalité cartésienne est d’ailleurs ce qui pousse l’entraîneur-chef des Voltigeurs à croire que Ducharme a ce qu’il faut pour traverser avec brio la petite tempête qui frappe le Tricolore en ce moment, tout comme celles qui viendront.

« Il a le tempérament et la personnalité pour occuper ce rôle-là. Du jour au lendemain, il devient la personnalité la plus médiatisée au Québec. Il a déjà prouvé qu’il pouvait le faire, notamment avec Équipe Canada junior. C’est un gars calme et tout ce qu’il dit est pensé et réfléchi. »

À ce sujet, Hartley y est allé d’une anecdote intéressante pour illustrer à quel point Ducharme ne fait jamais rien pour rien. En 2017, alors qu’il dirigeait ÉCJ lors du Mondial junior présenté à Montréal et Toronto, l’entraîneur québécois y était allé d’une sortie contre les Suédois à quelques heures du match de demi-finale entre les deux pays.

« La Suède a une bonne équipe, mais ça doit faire 10 ans qu’elle montre une fiche parfaite en ronde préliminaire et qu’elle perd quand ça devient plus difficile. On verra bien comment ça va virer pour eux. »

Photo d’archives

Cette sortie n’avait rien d’improvisé, assure Hartley en riant.

« Il avait présenté son plan à Hockey Canada avant de faire sa sortie. Tout était pensé. C’est pour ça que je ne pense pas que le tourbillon de Montréal soit quelque chose qui va le déranger. »

Et ça avait fonctionné puisque le Canada l’avait emporté 5 à 2 avant de s’incliner en finale devant les États-Unis. Il s’était repris la saison suivante en menant ÉCJ à la conquête de l’or.

Le coach en bref

Né à Joliette le 12 mars 1973 (47 ans)

Père de deux enfants, Xavier (18 ans) et Alexanne (16 ans)

Il a joué quatre saisons à l’Université du Vermont dans la NCAA, récoltant un total de 148 points en 129 matchs, ce qui le place au 10 e rang de l’histoire de l’université.

rang de l’histoire de l’université. Il a passé ses deux premières saisons en Europe avec la formation de Cergy, en troisième division française. Il est à ce jour le meilleur pointeur de l’histoire de l’équipe grâce à ses 204 points en deux saisons.

Il a dirigé 450 matchs dans la LHJMQ, maintenant une fiche de 255-138-27

Un cv bien garni

2008 – 2011 : Entraîneur adjoint du Junior de Montréal (LHJMQ)

2011 – 2016 : Entraîneur-chef des Mooseheads de Halifax

2016 – 2018 : Entraîneur-chef et directeur général des Voltigeurs de Drummondville

2018 – 23 février 2021 : Entraîneur adjoint du Canadien

24 février 2021 : Entraîneur-chef par intérim du CH

Principaux faits d’armes

2013 : Champion de la coupe du Président et de la coupe Memorial avec les Mooseheads de Halifax

2013 : Entraîneur adjoint à la coupe Hlinka/Gretzky (or)

2013 : Entraîneur de l’année dans la LHJMQ et la LCH

2016 : Entraîneur adjoint d’Équipe Canada junior (6e place)

2017 : Entraîneur-chef d’Équipe Canada junior (argent)

2018 : Entraîneur-chef d’Équipe Canada junior (or)

2018 : Personnalité de l’année dans la LHJMQ

Ce qu’ils ont dit...

Dominique Ducharme

Approche différente

De ses passages à Halifax, à Drummondville ou avec l’équipe canadienne de hockey junior, Dominique Ducharme est toujours décrit comme un bon communicateur. Il a parlé de son approche.

« On est tous différents, on communique différemment, que ce soit avec un seul joueur ou collectivement. Tout le monde a sa personnalité. Moi, j’ai ma façon de faire. Pour moi, les choses sont assez claires quand on les met sur la table. Les joueurs savent à quoi s’attendre. C’est ma façon de communiquer avec eux. »

Après un départ des plus prometteurs avec un dossier de 7-1-2 à ses dix premiers matchs, le CH a frappé le mur à ses huit dernières sorties (2-4-2). De quoi l’équipe a-t-elle le plus besoin pour se relever ?

« Je ne pense pas que l’atmosphère soit néfaste. Je pense que les joueurs veulent bien faire. Est-ce qu’on l’a bien géré sur la glace ? Ça a peut-être amené une perte de confiance. Coacher au hockey, ce n’est pas juste des X et des O, c’est travailler avec des humains. »

Il n’y a pas si longtemps, Ducharme travaillait avec des jeunes de 16 à 20 ans. À Montréal, il aura maintenant comme objectif de faire fleurir les plus beaux espoirs de l’équipe : Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi et Alexander Romanov.

« On va accorder la même attention à tous nos joueurs. Mais leurs besoins seront peut-être différents de ceux des plus vieux. Il faut aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel, et les vétérans à jouer à leur plein potentiel. »

Marc Bergevin

Responsabilités collectives

La tenue de Carey Price est inquiétante. Ses statistiques ne sont pas à la hauteur d’un gardien numéro un. Trop souvent, il connaît des matchs inégaux. Sans doute conscient de la situation, Marc Bergevin n’a pas voulu plonger dans le vif du sujet.

« Notre rendement au cours des six à huit derniers matchs n’est pas la faute d’une seule personne. C’est toute l’équipe qui est responsable. Alors, aujourd’hui, je ne répondrai pas à une question concernant un seul joueur. »

Ce qui a fait le succès du Tricolore en début de saison, c’est sa capacité de marquer. Sur une surface de jeu plus libre, les attaquants du Canadien pouvaient s’en donner à cœur joie. Depuis que le jeu s’est resserré, la production de l’équipe a chuté drastiquement.

« C’est beau créer en attaque, mais il faut être responsable défensivement. Marquer des buts à profusion dans les séries éliminatoires, c’est difficile. On doit apprendre à gagner des matchs 2 à 1 ou 3 à 2. »

Alex Burrows s’amène également en renfort. Adjoint à Joël Bouchard avec le Rocket de Laval, il aura pour mandat de redonner du tonus à l’attaque massive.

« C’est un autre jeune entraîneur. J’ai aimé ce que j’ai vu de lui à Laval. J’adore son enthousiasme. J’en ai parlé avec Dominique et j’ai eu son appui pour l’amener avec nous. »