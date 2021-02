MURRAY, James



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 23 janvier 2021, est décédé à l'âge de 79 ans, monsieur James Murray, conjoint de madame Noëlla Plante. Il était le fils de feu monsieur Patrick Murray et de feu dame Delphine Guitar. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Kathleen Murray (François Leblanc) et Anny Murray (Alexandre Bouchard); les enfants de sa conjointe: Nathalie Gingras (Peter John Quinn), Mario Gingras (Sylvie Rouleau) et Jimmy Gingras (Hélène Jolicoeur); ses petits-enfants: Jessie (Maxime), William (Émy), Nathaniel, Samuel (Nancy), Jacob (Vicky), Jean-Christophe (Jessica), Gabrielle (Félix), Déborah, Laurie-Suzanne (Alexandre), Maxime (Marion), Julie-Ann (Anthony), Olivier (Logan), Frédérick et Florianne; ses arrière-petits-enfants: Abygaëlle, James, Flavie, Léonard et Sophia; ses frères et ses sœurs: John (Marguerite), Dolorès (feu Aurèle), Paul (Gisèle), Robert (Lucy) et Velda (Michel); ses beaux-frères et ses belles sœurs des familles Plantes et Murray: Raymond (Cécile), Gisèle (Armand), Marcel, Gilles (Patricia), Yvan (Carole), Monique (Paolo), Francine Tomassin, Madeleine, Rita, Marie Alice et Loretta; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre ses frères: Edwin (Rhena), Nelson (Marie), Colemen, René et sa belle-sœur: Rollande Plante. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer via leur site internet: https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.