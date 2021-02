BROWN, Jean-Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 février dernier, est décédé monsieur Jean-Pierre Brown, à l'âge de 77 ans. Il était l'époux bien-aimé de madame Marielle Lepage. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Danny (Karine Dufour) et Alain; ses petits-enfants: Dave, Audrey, Daphné, Alycia, William et Gabrielle; ses frères et soeurs: Claudette, Christine (André Boulanger) et Jean; la belle-famille Lepage; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Québécoise du cancer.Pour rendre hommage à Jean-Pierre, vous pouvez vous rendre sur notre site internet au www.dignitequebec.com.