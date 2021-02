FORGUES, Gisèle Moreau



À l'Hôpital de Saint Raymond, le 4 février 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Gisèle Forgues, épouse de feu monsieur Alexandre Moreau. Elle demeurait à Cap-Santé (autrefois de Beauport).L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Madame Forgues laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Sylvie Goulet), Jacques, Alain (Noëlla Cauchon) et Marie-Josée; ses petits-enfants: Alexandra, Mélina, Anne (Stéphane McNicoll) et Alexandre (Lara Pageau); ses sœurs: Denise (feu Gérard Durand, Roger Houle) et Louisette (feu Marc-André Després, Normand Giroux); sa cousine Lise Bonhomme (Jean-Yves Bibeau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de St-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca