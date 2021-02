GIGUÈRE, Léandre



Il nous a quittés paisiblement, entouré d'amour jusqu'à son dernier souffle !À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le mardi 12 janvier 2021, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédé monsieur Léandre Giguère, époux de madame Julienne Marcoux, avec qui, il a partagé les soixante-cinq (65) dernières années de sa vie. Il était le fils de feu Simonne Tardif et feu Alphonse Giguère. Il demeurait à Sainte-Marie. Il a toujours été visionnaire et optimiste en contribuant au développement économique et résidentiel de Sainte-Marie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacinthe (Gaston Bilodeau), Francine (Denis Martel), François (Candide Grondin), Michel, Marie-Chantale (Jocelyn Lortie); ses petits-enfants: Marie-Christine Bilodeau, Pier-Yves Bilodeau (Vanessa Caron), Patricia Giguère-Martel (Luc Chabot), Guillaume Giguère-Martel (Josianne Pomerleau), Emilie Giguère (Sébastien Paré), Andrée-Anne Giguère (Mélissa Thériault), Lorraine Giguère (Ken Baillargeon), Samuel Giguère (Myriam Longchamps), Philippe Giguère, Alexandre Lortie et Camille Lortie; ses arrière-petits-enfants: Tristan et Clara Chabot; Elodie Martel. Il était le frère de feu Armando (feu Gemma Lessard), feu Charlemagne (Jeanne Ferland), feu Henri-Paul (feu Monique Faucher), feu Marcel (Jeanne Labbé), Clermont (feu Rolande Giguère), Yvon (Yolande Giguère), feu Marie-Berthe (Jean-Claude Lessard), feu Gaston (feu Carmen Gilbert) et Simon (feu Lorraine Lessard). Il était le beau-frère de feu Thérèse, Raymond, Cécile, Maurice et Charles-Henri (feu Lise Desjardins). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).La direction de la célébration a été confiée à laLa famille désire remercier le Dr Yvan Lavoie, la direction et le personnel du Château Sainte-Marie, le CLSC Sainte-Marie ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Paroisse Sainte-Marie) 62, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 4A2 ou par courriel à: https://smdj.ca/financement-cva