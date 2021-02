CARRIER, Nicole



À la Maison Michel-Sarrazin, le 15 février 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Nicole Carrier, conjointe de feu monsieur Jean-Claude Poirier. Elle était la fille de feu madame Hedwidge Michaud et feu monsieur Wilfrid Carrier. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil son fils Eric; ses petites-filles : Anne-Marie et Sarah ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée ouest, Québec (QC), G1S 1C1 , tél. : (418) 687-6084.