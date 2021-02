DARVEAU, Pauline



Au CHU, Hôtel-Dieu de Québec, le 17 février 2021, est décédée des suites d'un cancer, à l'aube de ses 83 ans, madame Pauline Darveau, fille de feu Jules Darveau et de feu Cécilia Mathieu.Elle laisse dans le deuil ses soeurs: Andrée et Aline (Ralph Di Zazzo); ainsi que des neveux, nièces et ami (e)s. Elle était la soeur de: feu Marc, la demi-soeur de: feu Edgard, feu Maurice et feu Jules Darveau.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs du 4 ième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée à Pauline et les bons soins prodigués.