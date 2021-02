LACASSE, Micheline Beaulieu



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 4 février 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Micheline Beaulieu, épouse de monsieur Yvon Lacasse, fille de feu madame Rita Henri et de feu monsieur Roméo Beaulieu. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses frères: Carol (Jocelyne Bourassa), Jean-Yves (Danielle Breton) et sa sœur Johanne; sa belle belle-sœur: Suzanne Lacasse (feu Lionel Ernst) et sa tante Jeannine Racine (feu Robert Beaulieu) ainsi que de nombreux cousins, cousine, neveux, nièces et amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca ou la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Téléphone: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/