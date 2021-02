CÔTÉ, Yvonne



Au Centre d'hébergement de Saint- Raymond, le 17 février 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Yvonne Côté, épouse de feu monsieur Georges-Albert Noreau, fille de feu monsieur Joseph Côté et de feu dame Rose-Anna Cardinal. Elle demeurait à Saint-Raymond.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Côté laisse dans le deuil ses enfants: Claude (France Desjardins), Francine (Yvan Langlois), Solange (Victorin Cloutier), Serge (Linda Moisan), Patricia (Sylvain Dupras); ses petits-enfants: Martine, Jean-Philippe (Kathleen Defoy), Mathieu (Geneviève Lavoie), Steeve (Isabelle Julien), Nadia (Dominic Précourt), Nancy (Jean-Nicolas Turcotte), Sylvie (Pierre-Luc Deveau), Gabriel (Rosalie Moisan), Amélie (Richard Boisvert), Léonie (Jessy Paquet), Noémie et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Germaine (feu Edmond Paré), feu Simone (feu Marcel L. Voyer), Eva (feu Rolland Beaupré), feu Wilfrid (feu Rose Benoit), feu Alexandre (feu Raymonde Benoit), feu Ludger (feu Françoise Fortin), feu Armand (feu Simone Drolet), feu Adrien (feu Alma Alain), feu Georgine (feu Albert Alain), feu Adréas (feu Élodia Desroches); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Noreau: feu Lauréat (Lucille Hamel), feu Marie-Claire (feu Conrad Alain), Gracia (feu Lionel Paré), Roland (Rollande Morasse), feu Marguerite (feu Émilien Minville) et feu Gérard (Georgette Paquet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de l'Alzheimer de Québec et/ou la fondation Santé de Portneuf. Les formulaires sont disponibles en ligne via leurs sites internet respectifs: https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/ et https://www.jedonneenligne.org/fsssp/DIM/