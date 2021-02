LAJEUNESSE, Cécile Grenier



À l'unité de soins palliatifs de l'IUSMQ, le 21 février 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé madame Cécile Grenier, épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Lajeunesse. Elle était la fille de feu madame Marie-Rose Bélanger et de feu monsieur Adolphe Grenier. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Madame Grenier laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Doris Giroux), Martin (Sylvie Guillot) et France (feu Claude Cauchon); ses petits-enfants : Éric (Laetitia Hervé), Gabriel et David (Sabrina Boutin); sa belle-sœur Edith Mckeown (feu Paul-Émile Grenier, Jacques Barbeau); ses belles-sœurs de la famille Lajeunesse : Blandine (feu Emmanuelle Vallée) et Claire (feu Gonzague Lussier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu : Thérèse, Omer, Adrien, Lucien, Raymond et Paul-Émile Grenier et la belle-sœur de feu : Marguerite, Jeannette, Béatrice, Florence, Germain, Charles-Aimé, Laurent, Aurèle et Lorraine Lajeunesse. Un remerciement spécial au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'IUSMQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués.La direction des funérailles a été confiée à la maison