SIROIS, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 février 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gaston Sirois, époux de feu madame Réjeanne Parent, fils de feu Alphonse Sirois et de feu Marie-Louise Malenfant. Il demeurait autrefois à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nancy, Caroline (Marco Champagne), Marco (Sophie-Anne Henry) et Jean-Sébastien (Marie-Michelle Chartier); ses petits-enfants: Annabelle, Jean-Félix, Raphaëlle, Isaac, Marie et Edgar; ses frères et soeurs: Égide (Jacqueline Paré), feu Brigitte (feu Louis-Ange Caron), Launa, feu Daniel (Florine Corriveau), Georgette (Eugène Charest), Gaétane (feu Normand Desrosiers), Ginette, Adelme (Edwina Beaulieu), feu Claire (feu Gaétan St-Pierre), Jean-Paul (Claire Denis), Jacinthe, Lucie (feu René Beaulieu), François, Francine (Guy Tousignant), feu Hubert (Lina St-Laurent) et Herman; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Parent: Réjean, Ginette (Pierre Lafrance), Gérald et Annie (Bruno Maheu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à SLA du Québec (https://sla-quebec.ca/).