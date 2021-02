GAGNON, Monique Poulin



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 10 janvier 2021, est décédée Monique Poulin, épouse de Camille Gagnon, fille de feu Juliette Bussières et de feu Adalbert Poulin.Elle laisse dans le deuil ses deux fils: Michel (Mélanie Dubé) et Martin (Sophie Bourgoin); ses petits-enfants: Charles- Antoine, Marie-Laurence, Julianne, Mathieu et Alexandre Gagnon. Elle était la sœur de: feu Louise, (feu Georges Quinn), feu Jacques (feu Gisèle Pelletier), feu Claude (feu Monique Dubois), Marthe (feu Guy Monfette), Jean (Louise Rainville), feu Pierre (Elizabeth Christman) et Michel (Nicole Simard). Elle était la belle-sœur de: Robert Gagnon (feu Paule St-Laurent), feu Jean Gagnon (Louise Larochelle) et Rachel Gagnon. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces des familles Poulin et Gagnon.La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sourdine, 1090, boulevard René-Lévesque, Québec (Québec), G1S 1V5, téléphone : 418-263-5189, site web : www.sourdine.qc.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec.