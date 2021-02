ROBERGE, Grégoire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 février 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Grégoire Roberge, époux de madame Rosa Cantin marié depuis 66 ans. Il demeurait à Lévis. Il était le fils de feu Auguste Roberge et de feu Léontine Audet. Outre son épouse Rosa, il laisse dans le deuil ses enfants: Gilberte (Jean-Claude Chabot), Gilbert (Josée Therrien), Alain (Josée Pouliot), Jean-François, feu Johanne, feu Gérald et Ligori (Danielle Therrien); ses petits-enfants: Lindsay (Jason Warren), Heïdi (Ghislain Dumas), Jolyane (Jean-Philippe Rousseau), Émilie (Jean-Philippe Bourassa), Marie-Soleil, Sahra-Eve, Samuel, Laurie-Jeanne, Jean-Sylvain (Melissa-Ann Day), Adriane (Michel Lavoie), Louis-Philippe, Noémie et Ann-Sophie; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Mathys, Esteban, Ayia, Alicia, Charles, Henri, Livia, Aude, Brendon, Océanne, Charles-Edouard et Coralie; ses frères et sœurs: feu Suzanne feu (Richard Cantin), feu Ghislaine, feu Marcien, (Fernade Rondeau), Armel (Estelle Couture), Clémence (feu Laval Drapeau), feu Égide, feu Candide (feu Benoît Mercier), Bruno (Ghislaine St-Pierre) et Darie (Jocelyne Langlois); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Léon, feu Ovide, feu André, feu Rita, feu Daniel et feu Edna; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(es). La famille tient à remercier le DR François Grondin et son équipe pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/faire-un-don/.