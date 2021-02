BENVENUTI, Lina



Paisiblement dans son sommeil, le 15 février 2021, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Lina Benvenuti, épouse de monsieur Julien Richard. Elle était la fille de madame Marisa Sanson et de monsieur Guglielmo Benvenuti. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium Wilbrod Robert. Madame Benvenuti laisse dans le deuil son époux monsieur Julien Richard; ses parents: Marisa Sanson et Guglielmo Benvenuti; son frère Mario Benvenuti; sa nièce Sonia Benvenuti (Rémi Martel, Simon et Julia); sa belle-mère Lily Blais; ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Marie Richard (Nicole Méthot), Madeleine Richard (Fred Sonier), Raymond Richard (Glorianne Noel), Jean-Yves Richard (Suzanne Dupuis) et Lilianne Richard (Laurette Bussières); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie toute l'équipe du département de dialyse de l'Hôtel-Dieu-de-Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5. www.fondationduchudequebec.org