TARDIF, Jacques



À son domicile, le 10 février 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jacques Tardif, époux de dame Patricia Drouin, fils de feu Thomas-Jacques Tardif et de feu Yvonne Perreault. Il demeurait à Saint-Joseph. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Jean Lambert) et Pascal (Chantal Côté); ses petits-enfants: Charles (Joanie Bond), Victoria, Elizabeth ainsi que son arrière-petit-enfant à naître en août. Il était le frère de feu Réal (feu Rachel Lessard), Paule (feu Ange-Aimé Lambert), Laurette (feu Yves Giguère), feu Léo (feu Huguette Nadeau), Rachel, Lévis (Gilberte Roy), feu Claire (Jean-Luc Poulin), Réginald (Céline Gilbert), feu Claude (Solange Gilbert) et feu Landry (Lise Gilbert). Il était le beau-frère de Ginette (Michel Lavallière), Charlotte (Gaétan Giroux), Martial (Gaétane Boivin), Claire, Alain (Louise Lessard) et Luss (Luc Veilleux). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du service de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que la Coop de soins à domicile Robert Cliche pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour le service de dialyse (143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1) : https://fhdl.ca/