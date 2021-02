RHÉAUME ROY, Lilianne



À la Maison Michel-Sarrazin de Québec, le 11 février 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Lilianne Rhéaume, épouse de feu Jean-Marie Roy. Elle était la fille de feu dame Angéline Genest et de feu monsieur Léon Rhéaume. Elle demeurait à Lévis (St-Nicolas). Madame Rhéaume laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Josée Desrosiers), Johanne (Jacques Lajoie), Gilles, Patrice (Sylvie Courcy), feu Christine ; ses petits-enfants : Gabrielle (Ian Olechnowicz), Jean-Philippe, Laurence, Andréanne, Dominique, Mary-Pier, Samuel, Anthony, Marie-Claire; son arrière-petite-fille Eva ; sa sœur Jeannine (Jacques Parent). Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur : feu Charles-Eugène (Jeannette Sylvain), feu Robert (feu Hélène Dupuis), feu Ghislaine (feu René Laferrière). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy, ses cousins, cousines, neveux, nièces et amies. La famille tient à adresser de profonds remerciements au personnel des soins palliatifs du CLSC St-Romuald (CISSS de Chaudière-Appalaches), au Dr Louis Larue (Centre Médical Lévis - Les Rivières), à la pharmacie Familiprix de St-Nicolas et à la Maison Michel-Sarrazin pour les soins exceptionnels prodigués à leur mère. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin. Site : https://michel-sarrazin.ca/faire-un-don Tél. 418-687-6084