FERLAND, Thérèse



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 16 février 2021, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Thérèse Ferland, fille de feu madame Clara Roberge et de feu monsieur Joseph Ferland. Elle demeurait à Québec.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Pierre de l'Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil, sa soeur Olivette (Philippe Tremblay); son frère Louis (Nicole St-Laurent); sa belle-soeur Jacqueline Landry (feu Joseph Ferland); ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille désire remercier toutes les personnes de la Maison Vilar, La Résidence des Chutes et du CHSLD St-Brigid's Home qui ont bien pris soin d'elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418-527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.