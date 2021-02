DUVAL, Gilles



Au CHSLD Côté Jardins, le 22 février 2021, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gilles Duval, époux de madame Nicole Bergeron, fils de feu madame Irène Messier et de feu monsieur Joseph-Armand Duval. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Outre son épouse, madame Nicole Bergeron, il laisse dans le deuil ses enfants: Yan (Julie) et Sylvie (Marco); ses petits-enfants: François, Béatrice, Sophie, Nicolas et Mélina; son frère Pierre (Lise Lacombe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron: Roseline Bergeron (Charley Dion) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Côtés jardins pour les bons soins prodigués à monsieur Gilles Duval jusqu'à la fin.