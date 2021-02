LANGEVIN, Jean



À l'IUCPQ, le 10 février 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Jean Langevin, fils de feu monsieur Napoléon Langevin et de feu madame Irène Dubé. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). Monsieur Langevin laisse dans le deuil sa sœur Louise ; sa nièce Lilly-Mei Larochelle ; son beau-frère Serge Larochelle (feu Denise Langevin) et sa tante Madeleine Caron (feu Roger Dubé) ; son cousin Bruno Lapointe qu'il considérait particulièrement ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'unité de soins intensifs de l'IUCPQ tout particulièrement au Dr Martin Laflamme, au Dr Éric Charbonneau, au Dr Halleux et au Dr Simon pour leur dévouement et les bons soins prodigués.. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca