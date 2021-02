LAGACÉ, Régent



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 21 février 2021, à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédé monsieur Régent Lagacé, époux de dame Jeannine Harvey, fils de feu dame Georgine Godin et de feu monsieur René Lagacé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 7 mars 2021 de 13 h à 15 h.De là les cendres iront reposer dans son columbarium au Mausolée de la Paix au Parc Commémoratif La Souvenance, 301, Rang Sainte-Anne, Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine; ses deux fils: Denis (Julie Sanschagrin) et René (Marie-Ève Philibert); ses cinq petits-enfants adorés: Félix, Eliot, Maïka, Mathis et Noémie. Il laisse aussi dans le deuil sa sœur Pauline Lagacé (Rénald Pichette), son frère André (Rolande Bidégaré) et son beau-frère Jean-Yves Boulanger. Du côté de la famille Harvey, ses belles-sœurs: Monique, Sylvie et Micheline Tremblay (feu Jacques Harvey). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins et cousines des deux familles ainsi que plusieurs ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents, sa sœur Jeannette ainsi que ses frères Paul, Robert et Roland. Nous tenons à remercier sincèrement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et l'humanité dont ils ont fait preuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.