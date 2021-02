BOLDUC, Jacqueline Pouliot



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 février 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Jacqueline Pouliot, épouse de feu monsieur Jean-Paul Bolduc, fille de feu Joseph Pouliot et de feu Marie Bilodeau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martine, Steeve (Sylvie Bolduc) et Julie (Martin Bouffard); ses petits-enfants: Zoé et Mili, Justin, Gabriel et Léanna; ses frères et sœurs: feu Lucien (Thérèse Gagné), feu Rachel (feu André Boutet), Jeanne (feu Alexandre Bolduc), feu Thérèse (feu André Roy), feu Noël (Yvette Morin), feu Raymond, Irène (feu Gérard Bolduc), Jean-Louis (Louisette Haince), Diane (Gilles Bolduc), feu Yvan (Lorraine Marceau), Suzanne (feu Gaston Tremblay), Denis (Huguette Frongillo), Gaston, Angèle (Roger Lachanche) et Christine (Charles-Auguste Lachance); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bolduc: Aline (feu Jean-Marc Longchamps), feu Robert, feu Alexandre (Jeanne Pouliot), Cécile (feu Lucien Montminy), feu Philippe (décédé à 1 an), Philippe (Pierrette Langlois), Jeannine (feu Marcel Aloise), Rose (feu Julien Chouinard), Suzanne (feu Jacques Aloise), Ida (Napoléon Boivin), Doris (Maurice Aloise), Normand (Carole Corriveau), feu Julien (Diane Godbout) et Réjean (Fabienne Lemelin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un merci particulier à Philippe (neveu et médecin) pour son soutien et son accompagnement ainsi qu'au personnel du centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.