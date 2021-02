LEMIEUX, Régis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 février 2021, à l'âge de 78 ans et 7 mois, est décédé monsieur Régis Lemieux, époux de madame Marthe Vermette, fils de feu madame Antonia Pouliot et de feu monsieur André Lemieux. Il demeurait à Lévis.Il est parti rejoindre sa fille adorée feu France. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Josée et Marc-André (Isabelle Toussaint); ses petits-enfants: AnnAndrée Poliquin (Frédéric Vaugeois), David Poliquin (Mélina Matte), Florence, Édouard et Raphaëlle Lemieux; ses frères et sœurs: feu Françoise (Paul-André Goulet/Monique Bilodeau), Laurent (Lise Laflamme) et Denyse (Daniel Marceau); sa belle-mère feu Gilberte Letellier; son beau-père feu Gaudiose Vermette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vermette: Sr Jeanne (R.J.M.), Hélène (feu Roland Lapointe), feu Yvan, Gilles (Micheline Langlois), Louise, Jacques (Céline Breton), Solange (Denis Vallières), Louis (Rachel Leblond), Pierre (Bibiane Audet), Nicole (Raynald Pelletier), Martin (Carole Gonthier), Michel (Odette Arsenault); son filleul Francis Lemieux (Anne Croteau); sa tante Évelyne Roy, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Sans oublier le personnel du pavillon Sékoïa pour l'aide apportée dans les moments plus difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Québec, Téléphone : 418 524-2626, Site web : www.gilleskegle.org ou à la fondation de votre choix.