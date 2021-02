JOBIN, Vincent



À l'Hôpital Laval, le 4 février 2021, à l'âge de 85 ans et 11 jours, est décédé monsieur Vincent Jobin, fils de feu Emilius Jobin et de feu Sylvia Tessier. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres suivra la cérémonie.Il laisse dans le deuil ses 2 frères: feu Georges-Émile (Jeanne-d'Arc Gagné) et Eugène (Janine Ferland); ses cousines Marielle, Denise et Madeleine, ainsi que ses neveux, nièces et amis. La famille aimerait remercier le personnel soignant de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués.