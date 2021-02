JUNEAU, Gilles



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 28 janvier 2021, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédé monsieur Gilles Juneau, époux de madame Yolande Pelletier, fils de feu madame Juliette St-Pierre et de feu monsieur Lucien Juneau. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Martine Mercier), Martin (Colette Lettre-Racine); sa petite-fille Laurence Juneau; ses frères et sa sœur: Roger (Thérèse Fradette), Monique, Jean-Pierre (Ezélia Laforest), feu Madeleine (feu Edmond Lacombe), feu Pierrette et feu Huguette; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Pelletier: Marie-Anne (feu Emilien Miller), Jacqueline, feu Colette (Jean-Paul Letarte); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. En particulier ses grands amis: Gérard Duchesne (Pierrette) ainsi que Claudette Perreault (feu Jean-Louis).La famille tient à offrir ses plus sincères remerciements au personnel soignant du 2e étage de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec Téléphone: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca.