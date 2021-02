SANFAÇON, Françoise Coulombe



À la Maison des soins palliatifs du Littoral, le 14 février 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Françoise Coulombe, épouse de monsieur Claude Sanfaçon. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Gobeil et de feu monsieur Paul-Émile Coulombe. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 14 mars 2021 de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son époux Claude Sanfaçon; ses enfants et petits-enfants: Hélène et Daniel Ménard, leurs enfants: Kevin et Roxanne Carrier et leur fils Elliot, Kim et Alex Ross; Richard et Léna St-Gelais, leurs enfants: Dale et Vanessa Vallières et leurs filles Elly et Abigail, Vicky et Daniel Barbeau, Maxim et Tommy; Bruno et Mélanie Parent, leurs enfants: Hugo, Félix et Laurie; Pierre et ses enfants: Victoria et William et leur mère Chantale Lefrançois; ses frères et sœurs: Pierrette (feu Jean-Claude Paquette), André (feu Marguerite Mercier), Denise (feu Augustin Ouellet), Yves (feu Jocelyne Beaulieu, Lysianne Bell), Yvon (Helen Beausoleil), Robert et Nicole (feu Jean-Paul Gendron); ainsi ses belles-sœurs: Monique Sanfaçon (feu Roland Langlois) et Andrée Levasseur; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Pour leur dévouement et leurs bons soins, nous tenons à remercier du fond du cœur: Madame Hedwidge Ménard, la Dre Ethel Higgins, la Direction et le personnel de la Résidence du Précieux Sang et l'équipe extraordinaire de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9 ou au https://dons.mspdulittoral.com/