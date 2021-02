LAURENT ROBERGE, Bibiane



Le 6 février 2021 est décédée, madame Bibiane Roberge, à l'âge de 87 ans, à la maison entourée de ses enfants et de leurs conjoints. Elle demeurait à St-Tite-des-Caps.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Brigitte Cyr), Guy (Manon Rocheleau), Guylaine (André Pépin); ses sœurs et ses frères: Georgette Roberge (feu Raymond Cunningham), Jacqueline Roberge (feu Ernest Gagné), feu Rosaire Roberge (Jeanne Turcotte), feu Rachel Roberge (feu Jean-Louis Leclerc); son beau-frère René Laurent, ainsi que la famille Laurent tous décédés, la famille Ferland dont sa filleule Éliane Ferland, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur, 261, 4715, Avenue des Replats, Québec, (Québec) G2J 1B8.