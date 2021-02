MARQUIS, Robert



Subitement à son domicile, le 16 février 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Robert Marquis, fils de feu dame Étiennette Rioux et feu monsieur Gérard Marquis. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses filles: Érika Dubé-Marquis (Philippe Plante) et feu Anne-Christelle Dubé-Marquis et leur mère Madeleine Dubé; ses frères et sœurs: Jean-Guy (Henriette), feu Jacques (Claire), feu André, feu Roger (Lisette) et Lise (Richard); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.