CÔTÉ, Jacqueline Lepage



Au CHSLD Christ-Roi, le 13 février 2021, est décédée madame Jacqueline Lepage, âgée de 96 ans, 9 mois. Elle était l'épouse de feu monsieur Louis Côté. Elle était la fille de feu madame Cécile Baillargeon et de feu monsieur Arthur Lepage. Née à Jonquière, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierrette, feu Francine, Lucille (Michel Cimon), Denise (Pierre Hamel) et Robert (Manon Périard); ses petits-enfants: Philippe (Julie Tassé), Vincent (Roxanne Godin), Maryse, Sarah (Francisco Pham), Martin et Marie-Hélène (Simon Murray); ses arrière-petits-enfants: Loïc, Elliot, Lia et William-Alexandre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Rolande (feu Edmond -Louis Boudreault), feu Marie-Paule (feu Laurent Boudreault), feu Camille (feu Cécile Cantin), feu Laurent (Gabrielle Greffard), feu Robert (Carmelle Larouche), feu Jacques, feu André (feu Camilla Audet), feu Antoinette et feu Claudette. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Côté: feu Rosaire (feu Marie-Anne Brassard), feu Clémence (feu Jos Roy), Gérardine (feu André Soucy, feu Adélard Lemoyne), Huguette (feu Lewis McGreer), feu Jean-Roch (Yvonne Lefebvre), Patrice (Huguette Gobeil), Normand R. (feu Ghislaine Ahern) et Juliette (feu Bernard Côté - Michel Fortin).Sincères remerciements au personnel du CLSC Limoilou pour les soins prodigués ainsi qu'au Centre hospitalier Christ-Roi pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en dons à la Société canadienne de l'Alzheimer.