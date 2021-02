FORTIN, Paul-Henri



À l'Hôpital Sainte-Anne à Beaupré, le 1er février 2021, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé monsieur Paul-Henri Fortin, époux de dame Étiennette Lemelin. Né à Montmorency le 25 mars 1931, il était le fils de feu monsieur Joseph Fortin et de feu dame Eva Bouffard. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Étiennette, il laisse dans le deuil ses fils: Michel (Hélène Langlais), Gilles (Anne Lévesque); ses petits-enfants: Jean-François Fortin (Annick Cantin), Frédéric Fortin (Audrey Fortin), Charles Fortin, Marie-Claude Fortin (Sébastien Bougie); ses arrière-petits-enfants: Emma, Nathan et Louka; ses sœurs : Marie-Paule (feu Fernand Martel) et Micheline (feu Fernand Leclerc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur, ses frères, son beau-frère et sa belle-sœur: Evelyne (Charles-Aimé Boutet), Gérard (Aline Godin), Jean-Charles. La famille tient à remercier le Dr Pierre Boutet, le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Anne à Beaupré et l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Beauport pour le dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: 418-527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de