DESBIENS, Line



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 février 2021, à l'âge de 64 ans et 10 mois, est décédé madame Line Desbiens, épouse de monsieur Bernard Breton Jr. Elle demeurait à Lévis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Louisette Desbiens (Lucien), Gisèle Desbiens (Donald), Jean-Paul Desbiens (Jeannine); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Breton: Richard (Chantal), Brigitte (Kenneth), Francine; ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et de très nombreux ami(e)s et collègues de travail. Elle est allée rejoindre sa fille adorée Valérie, son père, sa mère ainsi que ses frères et soeurs. La famille tient à offrir ses remerciements les plus sincères au personnel soignant de l'aile de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca.