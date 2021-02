GRENIER, Michel



À la Maison Michel-Sarrazin, le 2 février 2021, à l'âge de 63 ans est décédé monsieur Michel Grenier, fils de feu monsieur René Grenier et de feu madame Laurence Giroux. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). Une célébration hommage sera célébrée dans l'intimité de la famille le samedi 27 février à 14h30 au salon-chapelle du centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue du Fargy. Monsieur Grenier laisse dans le deuil ses filles: Laurie (Giovanny Garcia) et Annie-Michel (Olivier Parent); la mère de ses enfants Line Légaré (Patrick Parent); sa belle-fille Véronique Légaré (Daniel Lamonde); sa petite-fille Ely-Rose Garcia; ses frères et sœurs: Denis (feu Hélène Morin), Roger (Lise Trudelle), Hélène (André Larue), Murielle (Réjean Morin), Suzanne (Réal Vézina), feu Monique (Guy Ferland) et Pierre (Lyne Rousseau); sa tante Marie-Marthe Villeneuve qui s'est dévouée toute sa vie pour la famille Grenier; toute la famille de Briquetal et ses amis qu'il considérait comme sa famille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Il était également le frère de feu Monique. Un remerciement spécial au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1T 1P5 www.michel-sarrazin.ca