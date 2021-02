NOËL, Raymond



Au CHUL de Québec, le 13 février 2021, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédé monsieur Raymond Noël, époux de feu Mance Roy, fils de feu Germaine St-Laurent et de feu Émilio Noël. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses nièces et neveux : Laurent, Marc-André, feu Joanne, Guylaine (Thomas Tanaka), Stéphane, Jocelyne (Benjy Wolf), Anne (Steeve Allen) et Vincent (Paula). Sa cousine Monique Blanchet (Lucien Dumas). Sa belle-famille Jacques Roy (Laurette Labé), Thérèse Roy (Yvon Fortin) et André Roy (Denise Marcoux); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. Il était le frère de feu Roland (Yolande Dorion), feu Jean-Guy (Jeannine Thiboutot), feu Pauline (m.i.c.) et feu Claude (prêtre). Il était également le beau-frère des membres de la famille Roy : feu Françoise (feu Jean-Noël Boulet), feu Jeannette (Fernand Bélanger),feu Suzanne (feu Raymond Nadeau) et de feu Lisette.Sincères remerciements au personnel du CHUL, tout spécialement au Docteure Marjolaine Tremblay pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.