MATHIEU, Lise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 février 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Lise Mathieu, fille de feu monsieur Fernand Mathieu et de feu dame Jeanne D'Arc Pichette. Elle demeurait à Boischatel, autrefois de Château-Richer.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction de laElle laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Patricia Fortin) et Caroline (Paskal Fournier); ses petits-enfants: Maude et Francis Gagnon, Marie-Pier, Émilie et Olivier Fournier; son frère Marcel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.