CHANTAL, Sylvain



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 février 2021, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Sylvain Chantal, fils de dame Marie-Rose Grégoire et feu monsieur Armand Chantal. Il était le conjoint de dame Isabelle Boutin. Il demeurait à Val-Alain.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre sa mère dame Marie-Rose Grégoire et sa conjointe dame Isabelle Boutin; son fils Yanick Chantal et sa mère Sonia Flamand; sa petite-fille Élèna Chantal; son frère Daniel Dorval (Sylvie Chantal), sa soeur feu Francine Dorval (Denis Leclerc) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, plus particulièrement le docteur Michel Tremblay pour leur soutien, leur dévouement et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, téléphone: (418)683-8666, site web: www.cancer.ca.