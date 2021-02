PAQUET, Lise



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 15 février 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Lise Paquet. Née à Ste-Pétronille I.O., le 27 avril 1945, elle était la fille de feu dame Blanche Rousseau et de feu monsieur Joseph Paquet. Elle demeurait à Ste-Pétronille I.O.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces des famille Paquet et Blais ainsi que plusieurs cousins, cousines et précieux ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CLSC Orléans et des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443 ou à l'Association bénévole de l'Île d'Orléans, Tél.: 418-828-1586 Site: www.abiorleans.ca.Pour information: