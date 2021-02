CARON, Marcel



Au CLSC Saint-Marc-des-Carrières, le 8 février 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Marcel Caron, fils de feu dame Angéline Gagnon et de feu monsieur Joseph Hormidas Caron. Natif de l'Ile-Verte, il demeurait à Donnacona.de 13h30 à 15h30.Il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Anne Jacques); ses petites-filles : Aurore, Marguerite, Viviane et Mélodie; la mère de son fils Alexandra Simoneau; ses frères : Lauréat (feu Marthe Lepage) et Léonard (Marie-Pierre Berger); sa sœur : Dolorès (Jean Patenaude) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont Clovis Morin, Réjean Richard et Roger Bellavance. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du CLSC St-Marc-des-Carrières et de la Résidence Complexe O'Sommet pour leur dévouement, leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, Tél. : 418-682-6387.