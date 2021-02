TANGUAY, Joseph



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 18 février 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Joseph Tanguay, époux de dame Huguette Labrecque, fils de feu monsieur Joseph Tanguay et de feu dame Léa Chabot. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette, ses filles: Johanne (Michel Casgrain) et Francine, ses petits-enfants: Rémi Casgrain (Myriam Raymond), Vincent Tanguay Casgrain et Justine Tanguay (Angus Campbell); ses frères et soeurs: Henri (feu Anna Boulanger), Roland (feu Annette Boulanger), Roger (Clémence Gélinas), feu Patricia (feu Paul Faucher), Maurice (Rita Girard), Jean-Louis (feu Monique Fortin), Raymond (Lise Brochu) et Monique (feu Frank Ahern); son beau-frère et sa belle-soeur: feu André Labrecque (feu Pauline Lacombe); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, spécialement madame Henriette Ouellet. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement le Boisé pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 405-1825, boulevard Henri-Bourassa, Québec (QC), G1J 0H4, tél.: 418 525-4385.