AUBIN, André



60 ans… j'aurais aimé ça vivre un peu plus longtemps. Mais " quessé tu veux " : c'est la vie !Avec le recul, je réalise combien j'ai eu une belle vie, vraiment bien remplie : j'ai rencontré la femme de ma vie, Nancy-Anne Pelchat, il y a plus de 40 ans, que j'ai épousée il y a de cela 37 ans, et avec qui j'ai eu deux merveilleux enfants dont je suis fier, Billy et Katleen.Tous ensembles, nous avons partagé de si beaux Noëls avec mes frères et mes sœurs, mes beaux-frères et belles-sœurs, mes neveux et mes nièces, particulièrement Kathy, ma filleule. De mémorables fous rires avec nos amis proches et nos employés.J'ai travaillé fort. J'ai beaucoup voyagé. J'ai ri rien qu'en masse. J'ai aidé tous les gens que je pouvais aider. J'ai partagé. J'ai aimé de tout mon cœur. Bref, j'ai vécu. J'ai eu une belle vie, vraiment bien remplie.Merci à tous ceux que j'aime pour cela. Et tout particulièrement à ma femme, Nancy-Anne qui, toute ma vie, mais particulièrement ces derniers temps, a pris tellement soin de moi. Je t'aime Nancy.Pour les dons, les pneumologues et les oncologues de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) ont tellement bien pris soin de moi, particulièrement pendant la pandémie…Si vous voulez faire un don, j'aimerais que celui-ci soit fait à la Fondation IUCPQ au Fonds dédié à la pneumologie Alphonse-L'Espérance. Elle est située au 2700, des Quatre-Bourgeois Québec (Québec) G1V 0B8.En terminant, ma tendre épouse et mes deux enfants vont vous donner bientôt les informations concernant ma veillée funéraire. À bientôt !AndréLa direction des funérailles sera confiée à