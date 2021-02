COMMERMONT, Michelle Carrier



À la résidence Côté-Jardins, le 20 février 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Michelle Carrier, épouse de monsieur Marc Commermont. Elle était la fille de feu Alexandre Carrier et de feu Marguerite Chouinard. Elle demeurait à Québec. Outre son époux Marc Commermont, elle laisse dans le deuil son frère Réjean (Huguette Plamondon) et sa soeur Colette (Lorenzo Vaillancourt). Elle manquera également à ses deux filleuls: Mario Vaillancourt et Pierre Marchildon, ainsi qu'à ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Le profond chagrin dans lequel nous plonge ton départ est adouci par tant de souvenirs qui sont gravés dans nos coeurs où tu vivras éternellement. Elle est allée rejoindre ses enfants: feu Magalie Commermont et feu Ian Commermont. Elle était la belle-soeur de feu Noëlle et de feu Christiane Commermont. La famille recevra les condoléances sur invitation seulement au:de 9h30 à 10h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245 Rue Soumande #202, Québec, QC G1M 3H6, (418)529-9742, https://scleroseenplaques.ca/ Son époux souhaite remercier le personnel du CHSLD Côté-Jardins pour les bons soins et l'attention portée à son épouse Michelle. Pour rendre hommage à madame Carrier, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.