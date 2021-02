GENDRON, Pauline



Paisiblement, le 4 février 2021, à l'âge de 90 ans, au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières, est décédée dame Pauline Gendron, épouse de Georges-Henri Genest, fille de feu monsieur Edmond Gendron et de feu dame Marie-Anne Poisson. Elle était native de Saint-Thuribe.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Martine et Christian (Louise Gendron); ses petits-enfants: Jean-Sébastien Bélanger (Valérie Savard) et Stéphanie Bélange (Loïc Grignon); son arrière-petit-fils Édouard Bélanger; sa soeur Claire (Roger Hurtubise); ainsi que ses belles-soeurs: Thérèse Bordeleau (feu Paul-Émile Gendron) et Jean Chinnery (feu Jean-Claude Gendron). Elle part rejoindre sa fratrie: Victorine (Gérard Coderre), Armand (Françoise Benoit), Élisée (Mary Reed), Gérard (Rachel Dusablon), Lucille (Dominique Julien), Gilberte, Gertrude (Louis Régis Portelance), Paul-Émile, Rosaire (Lucille Douville), Rosario (Rita Fafard), Jean-Claude et Augustin. Elle était aussi la belle-soeur de: feu Gilberte (feu Albert Laflèche), feu Paul-Émile (feu Gemma Laquerre) et feu Flore (feu Denis Douville). De plus, elle laisse plusieurs neveux, nièces et amies qu'elle a affectionnés. La famille désire remercier le dévouement exemplaire des membres du personnel du CHSLD. La qualité des soins prodigués et le soutien apporté en témoignent. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, 5165, rue Sherbrooke Ouest, bureau 211, Montréal (Québec) H4A 1T6 ou www.alzheimerquebec.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église.