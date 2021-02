BÉDARD, Marielle



Au CHSLD Chauveau, le 2 février 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Marielle Bédard, épouse de feu monsieur Marcel Harter. Elle était la fille de feu dame Dorina Bond et de feu monsieur Roland Bédard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son frère Réjean (Louise Chamberland); sa sœur Louise (Laurent Beaupré); sa nièce Julie (Alain Bérubé); ses neveux: Martin Beaupré (Valérie Desjardins), Stéphane Beaupré (Marie-Christine Bordeleau), Jonathan Beaupré et Boby Bédard; ses belles-filles de la famille Harter: Linda, Denise, Gaétane et Danielle; son filleul Dany Bédard, ainsi que ses cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du centre d'hébergement Chauveau (département des soins palliatifs) sans oublier celui du Manoir de Lorette pour leur humanisme, leur attitude bienveillante, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 218-245, rue Soumande, Québec (Qc), G1M 3H6, Tél. : 418-527-0075.