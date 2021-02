LÉVESQUE, Rachel



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 27 janvier 2021, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée madame Rachel Lévesque, épouse en premières noces de feu monsieur Georges Côté et en secondes noces de feu monsieur Charles Dallaire, fille de feu madame Marie-Louise Simonneau et de feu monsieur Charles Lévesque. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise Côté (Richard Girard), Denis Côté (Maryse Jolin) et Paul Côté (Louise Garneau); ses petits-enfants: Andrée Lévesque, Jimmy Lévesque, Valérie Côté Richard, Jason Côté (Geneviève Giguère), Michael Côté, Jessica Côté et Marilyn Côté; ses arrière-petites-filles Priscilla Lévesque et Alicia Tremblay; son arrière-arrière-petit-fils Mathys Lévesque; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Côté et Dallaire, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Sacré-Cœur pour les bons soins prodigués.